Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ μπορεί να έχασε τη σειρά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς ωστόσο θα κάνει το ντεμπούτο στην φετινή postseason στην δεύτερη αναμέτρηση με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο ρεπόρτερ Κρις Χέινς, με τον Κάρι να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Warriors guard Stephen Curry will make his postseason debut tonight for Game 2 against the Pelicans.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 1 Μαΐου 2018