Ο Νοβίτσκι τρολάρει τον εαυτό του (pic)

Με αφορμή την επιθυμία του Βίκτορ Ολαντίπο να ξεκινήσει αμέσως προπονήσεις και το μήνυμα που έστειλε στον γυμναστή του, ο Γερμανός βρήκε λόγο να αστειευτεί με τον εαυτό του.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι με αυτοσαρκαστική διάθεση δημιούργησε ένα φανταστικό διάλογο με τον προσωπικό του γυμναστή....

Νοβίτσκι: Πότε ξεκινάμε;

Γυμναστής: Σου είπα πριν 4 χρόνια πως τελείωσες σαν παίκτης πριν 4 χρόνια.

Γυμναστής: Η απόδοσή σου πέφτει από τότε που ο Χάβλιτσεκ έκλεψε τη μπάλα.

Γυμναστής: Το σπριντ σου από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη μετριέται με ημερολόγιο πλέον.

Γυμναστής: Αν μου βάλεις 562 bitcoin (περίπου 5.000.000$) ξεκινάμε κι αύριο.

Νοβίτσκι: Σε βρίσκω επιθετικό...

I got inspired by @VicOladipo. I also texted my trainer. Here is his response... @HoopConsultants pic.twitter.com/Wgo1p0dmh1

— Dirk Nowitzki (@swish41) 1 Μαΐου 2018