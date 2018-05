Σαν σήμερα η επική ταινιά «He Got Game» με Ρέι Άλεν (pic & vids)

Πριν από ακριβώς 20 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινία του Σπάικ Λι όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ρέι Άλεν.

Αν μη τι άλλο χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουν ως κεντρικό θέμα του μπάσκετ, με τον νεαρό -τότε- Ρέι Άλεν (σ.σ. μόλις 23 ετών) να έχει τον ρόλο του Τζίζους Σάτλσγουορθ,

Ενός υπερταλέντου του μπάσκετ στα high schools ο οποίος παίρνει υποτροφία από μεγάλο κολέγιο αλλά ο... κατάδικος πατέρας του (σ.σ. Ντένζελ Ουάσινγκτον) για τον φόνο της μητέρας του, προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει στο κολέγιο του κυβερνήτη προκειμένου να αποφυλακιστεί πιο γρήγορα.

Η κινηματογραφική ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά την 1η Μαΐου 1998 και το box office έφτασε στα 22,4 εκατομμύρια δολάρια

(1998) 20 years ago today, "He Got Game" was released in theaters!

"Basketball is like poetry in motion. Cross the guy to the left, take him back to the right, he's fallin' back - then just J right in his face. Then you look at him and say .. what?" pic.twitter.com/e0bf8RKANn

