Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα playoffs ο Τέρι Ροζίερ.

Ο γκαρντ των Σέλτικς «καθάρισε» τους Σίξερς στο Game 1, αφού είχε 29 πόντους με 7/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Απολαύστε τα όσα έκανε στη Βοστώνη

Terry Rozier buries 7 triples en route to 29 PTS, 8 REB, 6 AST, helping the @celtics protect home court and take Game 1! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/f0gKVRLBtK

— NBA (@NBA) 1 Μαΐου 2018