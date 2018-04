Στεφ Κάρι, η επιστροφή!

Ο Στιβ Κερ ανακοίνωσε στην προπόνηση των Ουόριορς, ενόψει του Game 2 με τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη, πως ο ηγέτη της ομάδας του υπολογίζεται για την αναμέτρηση.

Ο 29χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο γόνατο πριν από περίπου ενάμιση μήνα και πρόσφατα επέστρεψε στις προπονήσεις.

Steve Kerr said that Stephen Curry is probable for Game 2 against New Orleans

— Sportando (@Sportando) 30 Απριλίου 2018