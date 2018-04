Σαν σήμερα: Η τελευταία ασίστ του Στόκτον! (vid)

15 χρόνια πριν, ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία του ΝΒΑ έδωσε την τελευταία του ασίστ.

Στην αναμέτρηση των Τζαζ με τους Κινγκς στο Σακραμέντο, ο Τζον Στόκτον έδωσε πάσα στον Ντεσόν Στίβενσον για το 92-78.

Ο πάλαι ποτέ γκαρντ, μάλιστα, απήλαυσε το standing ovation του κοινού και τα μάτια του με το ζόρι κρατούσαν τα δάκρια.

Συνολικά, ο Στόκτον μέτρησε 15.806 ασίστ, ρεκόρ το οποίο δεν έχει «σπάσει» μέχρι και σήμερα.

#OTD 15 years ago: John Stockton recorded the final assist of his career.

His 15,806 assists remains an NBA record. pic.twitter.com/tplaclgOP7

— NBA TV (@NBATV) 30 Απριλίου 2018