Οι 40άρες του ΛεΜπρόν και η... επίδρασή τους στα playoffs (pic)

Σύμφωνα με το Espn Stats & Info ο ΛεΜπρόν πέτυχε 40+ πόντους για τρίτη φορά στην καριέρα του σε τρία ματς σειράς αλλά για πρώτη φορά βγήκε νικητής.

Οι δύο προηγούμενες φορές που τα είχε καταφέρει, ωστόσο ήταν ο ηττημένος της σειράς, ήταν στους τελικούς του 2015 και στους τελικούς της περιφέρειας το 2009.

LeBron James notched three 40-point games against the Pacers.

It's the third time he's had three 40-point games in a postseason series (2015 NBA Finals, 2009 Conference Finals) and the first time he's done it & won the series. pic.twitter.com/zxCqt7E5Kf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 30 Απριλίου 2018