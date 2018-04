Πέρασαν 27 χρόνια από το μυθικό κάρφωμα του Τζόρνταν στον Γιούιν! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν το 3ο ματς της σειράς μεταξύ Μπουλς-Νικς στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης.

Το Σικάγο είχε το προβάδισμα με 2-0 νίκες και χρειαζόταν μία ακόμα για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Όχι μόνο το κατάφεραν κερδίζοντας και μέσα στο «Μεγάλο Μήλο» με 103-94 «σκουπίζοντας» τους Νικς, αλλά έμελλε να σημειωθεί ένα από τα καλύτερα καρφώματα στην ιστορία των playoffs.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν , ο οποίος με δύο προσποιήσεις «άδειασε» τους Σταρκς και Όκλεϊ, πήρε την εσωτερική με reverse ντρίπλα και κάρφωσε με... μανία μπροστά από τον Πάτρικ Γιούιν!

Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα, στις 30 Απριλίου 1991... Για την ιστορία, ο Τζόρνταν είχε 33 πόντους με 14/28 εντός παιδιάς, ενώ ο Πίπεν είχε προσθέσει άλλους 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, απολαύστε το βίντεο...

On This Date: Michael Jordan dropped the hammer on Patrick Ewing in the 1991 playoffs. pic.twitter.com/1Ix1qyxdy7

— ESPN (@espn) 30 Απριλίου 2018