H... μεγάλη διαφορά του ΛεΜπρόν με τους υπόλοιπους superstars στα playoffs (pic)

500+ κορυφαία παιχνίδια καζίνο για ατέλειωτη διασκέδαση. (21+)

Ένας... κούκος μέχρι πότε θα φέρνει την άνοιξη στο Κλίβελαντ; Προς το παρόν ο ΛεΜπρόν είναι εκείνος που ηγείται (ή ηγήθηκε) περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον superstar των playoffs.

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ο πλέον χαρακτηριστικός και αποδεικνύει του λόγου του αληθές.

Ο ΛεΜπρόν είχε τη μικρότερη βοήθεια από τους συμπαίκτες του, σε αντίθεση με τους Ντουράντ και Χάρντεν που είχαν τη μεγαλύτερη.

Σχετική μικρό ήταν και το supporting cast του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Playoff Win Shares: Stars and their teammates (so far).

We have an outlier in Cleveland, don't we? pic.twitter.com/texRpedThq

— HoopsHype (@hoopshype) 30 Απριλίου 2018