Αντετοκούνμπο: «Να γίνω καλύτερος ηγέτης, να φτάσουμε σε ένα πρωτάθλημα» (vids)

Ο Έλληνας φόργουορντ σε ερώτηση για τα πλάνα του το καλοκαίρι, αφού είπε ότι θέλει να δουλέψει με τον Κόμπι Μπράιαντ, στάθηκε και στην Εθνική ομάδα.

«Δεν έχω πολλές υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα στους Αμερικανούς δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων είπε ότι «θέλω στη συνέχεια να επιβεβαιώσω ότι δεν θα έχω θέματα με το γόνατό μου ενόψει της νέας σεζόν».,

Για τον Τζαμπάρι Πάρκερ είπε ότι «θα είναι εδώ μαζί μας και θα παίξουμε στο νέο γήπεδο», ενώ όσον αφορά τον εαυτό του και τους στόχους του με τους Μπακς, τόνισε:

«Το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς να γίνω καλύτερος ηγέτης, πώς να πάρω τον έλεγχο ενός αγώνα. Έχουμε το ταλέντο και θέλουμε να γίνουμε ομάδα που να κερδίζει. Ολοι έλεγαν για το σουτ μου από τότε που ήμουν ρούκι. “Δεν μπορεί να σκοράρει, δεν μπορεί να σουτάρει, δεν μπορεί να γίνει έτσι All Star, δεν μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του στα Playoffs” και τέτοια πράγματα. Αν με ρωτάτε, εγώ πιστεύω ότι έχω σουτ, απλά η ομάδα μου, ζητάει άλλα πράγματα από εμένα».

Και συνέχισε: «Δείτε το ΛεΜπρόν. Όταν χρειάζεται σημειώνει 40-45 πόντους. Κάποιες φορές χρειάζεται να σκοράρει. Θέλω να είμαι περισσότερο από καλός μπασκετμπολίστας. Καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος παίκτης, καλύτερος ηγέτης, να έχω καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες μου. Να τους βοηθάω όσο περισσότερο γίνεται.»

Για τον αποκλεισμό από τη συνέχεια, είπε: «Δεν ήξερα τι να κάνω μόλις ξύπνησα. Ένιωθα λίγο χαμένος. Να φάω πρωινό; Να κάνω ντους; Να κοιμηθώ πάλι; Είναι δύσκολο όταν τελειώνει η σεζόν και δεν έχεις άλλα παιχνίδια να δώσεις. Πρέπει να μάθουμε από το Game 7. Πριν από το ματς ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, ήταν μια νέα εμπειρία για μένα. Κάναμε καλό ματς, αλλά θα μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα. Όμως γνωρίζουμε ότι δώσαμε τα πάντα. Ήταν μια πολύ όμορφη σειρά. Πλέον πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και του χρόνου να έχουμε καλύτερη χρονιά. Όλοι παίξαμε καλά και παλέψαμε.»

Για τη σειρά με τους Σέλτικς εξήγησε: «Δεν θα άλλαζα κάτι. Ήμασταν 100% έτοιμοι. Και δεν προετοιμάζεσαι πριν από τη σειρά, αλλά προετοιμάζεσαι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ακόμα και από το καλοκαίρι. Δουλέψαμε σκληρά και δεν θα άλλαζα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσαμε το ματς. Απλά έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Πάντα θα θυμάμαι το έβδομο ματς της σειράς. Οι Μπακς έχουν να προκριθούν 17 χρόνια σε δεύτερο γύρο των playoffs και ήταν κάτι που το θέλαμε σαν τρελοί. Απολύθηκε ο προπονητής μας, είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, έγιναν παίκτες trade και θέλαμε να προχωρήσουμε.»

Για το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή: «Η δική μου δουλειά είναι να είμαι έτοιμος για το παιχνίδι και να προετοιμάζω και τους συμπαίκτες μου. Οποια απόφαση και αν πάρουν στο front office θα είναι για να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα. Απλά το μόνο που με νοιάζει είναι να κερδίζω τα παιχνίδια και να γίνουν οι κινήσεις για το καλύτερο της ομάδας. Οι στόχοι μας είναι να γίνουμε από τις καλύτερες ομάδες της Ανατολής και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Όμως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσει σε αυτό. Με τον κόουτς Πράντι είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Είναι πολύ καλός προπονητής και εξαιρετικό άτομο. Είχαμε καλή σειρά με αυτόν και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.»

