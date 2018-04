O ΛεΜπρόν των... ρεκόρ κόντρα στην Ιντιάνα! (pics)

Συγκεκριμένα στο 7ο ματς της σειράς το οποίο χάρισε και την πρόκριση στους Καβαλίερς, ο ΛεΜπρόν μέτρησε 45 πόντους, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Όπερ σημαίνει ότι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των playoffs στο ΝΒΑ που φτάνει σε τέτοια νούμερα σε Game 7.

Επίσης έγινε και ο πρώτος παίκτης που τελείωσε για 5η χρονιά σειρά των playoffs με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 7+ ασίστ κατά μέσο όρο.

Τίποτε... άλλο;

LeBron James became the first player in #NBA history to reach 45 PTS, 9 REB, 7 AST, & 4 STL in a Game 7 as he lead the @cavs to the W! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/aGPpZ7qfWQ

This was the fifth #NBAPlayoffs series that LeBron James averaged at least 30 points, 10 rebounds, and 7 assists per game. No other player in NBA history has done that more than once. pic.twitter.com/snOvNIzfX9

— NBA.com/Stats (@nbastats) 29 Απριλίου 2018