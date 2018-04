Οι φοβερές επιδόσεις του ΛεΜπρόν στη σειρά με τους Πέισερς! (pic)

Στην 15η σεζόν του στο ΝΒΑ, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ ήταν μια ομάδα μόνος του, ενώ για πρώτη φορά ο δεύτερος σκόρερ είχε λιγότερους από 20 πόντους κατά μέσο όρο.

Σε τρία παιχνίδια πέτυχε περισσότερους από 40 πόντους έχοντας πάρει από το χέρι τους Καβαλίερς μέχρι την πολύ δύσκολη πρόκριση στην επόμενη φάση των playoffs.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει στο έπακρον του λόγου το αληθές

Reminder: It's LeBron's 15th season ... and he just played more minutes than anyone. pic.twitter.com/6PbDjdOCyg

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 29 Απριλίου 2018