Γιάννης: «Νιώσαμε πως ήμασταν καλύτερη ομάδα, όμως δεν τα καταφέραμε» (vid)

Τέλος η σεζόν για Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό από τους Σέλτικς.

Ο Greek Freak μίλησε για την πορεία των ελαφιών στα playoffs, τονίζοντας πως ένιωσαν καλύτερη ομάδα από τους Κέλτες.

«Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, τα δώσαμε όλα αλλά δεν ήταν αρκετό. Νιώσαμε πως ήμασταν καλύτερη ομάδα, όμως δεν τα καταφέραμε. Έγινε μια καλή σειρά και θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι για το μέλλον. Κάναμε μια καλή χρονιά, βελτιωθήκαμε από πέρσι και πιστεύω πως στα playoffs παίξαμε δυνατά, προστατέψαμε την έδρα μας, αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε εκτός. Θα μάθουμε από αυτή την εμπειρία και ελπίζω του χρόνου να κάνουμε μια καλύτερη προσπάθεια».

Για τις εμφανίσεις του: «Πιστεύω πως ήμουν ο εαυτός μου, έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν ξέρω τι περιμένατε από μένα, αλλά έδωσε και την ψυχή μου στο γήπεδο. Κάποιες φορές θα είναι αρκετό, άλλες όχι. Έτσι είναι το παιχνίδι. Όταν το καταλαβαίνεις αυτό γίνεσαι καλύτερος και πιο ώριμος παίκτης»

"I think overall for this series we played hard. We protected our home, we wasn't able to win on the road...we learn from it, we move forward and next year we make a push again. A better push."

- @Giannis_An34 on Game 7: pic.twitter.com/4hAOqbZubF

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 29 Απριλίου 2018