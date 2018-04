Oυόριορς: Mόνοι τους και... όλοι τους στις ασίστ! (pic)

Η κυκλοφορία μπάλας και η δημιουργία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που υπογράφουν το παιχνίδι των Ουόριορς. Οι πρωταθλητές κόντρα στους Πέλικανς έφτασαν τα 13 ματς με 30+ ασίστ στα playoffs, δείχνοντας πως κάνουν θραύση στο συγκεκριμένο τομέα.

Την ίδια στιγμή όλες οι άλλες ομάδες μαζί έχουν 17 παιχνίδια με 30+ ασίστ. Ένα στατιστικό που λέει πολλά για την ομάδα του Κερ

This was the @warriors 13th postseason game with at least 30 assists since Steve Kerr took over in 2014-15.

The rest of the NBA has 17 such games. pic.twitter.com/aq7iWMo307

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 29 Απριλίου 2018