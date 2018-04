Πρόβλημα στους Σέλτικς ενόψει του Game 1 με τους Σίξερς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν τραυματίστηκε στο δεξί πόδι στο πρώτο ημίχρονο με τους Μπακς, σε ένα ματς που οι Κέλτες πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση και θα κάνει μαγνητική για να δει του μέγεθος της ζημιάς

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν οι Σέλτικς κοντραριστούν με τους Σίξερς στους ημιτελικούς Ανατολής

Jaylen Brown limps off to the locker room pic.twitter.com/4KjBX17Jfg

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 29 Απριλίου 2018