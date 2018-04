Εντυπωσιακός ήταν ο Τέρι Ροζίερ κόντρα στους Μπακς.

Ο γκαρντ των Σέλτικς μέτρησε 26 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs) και 9 ασίστ, μια εμφάνιση που έστειλε την ομάδα του στον επόμενο γύρο των playoffs.

Απολαύστε τον

Terry Rozier came to play in Game 7 with a Playoff career-high 26 points & 9 dimes! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/4vz2BAyh82

— NBA (@NBA) 29 Απριλίου 2018