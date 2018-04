Χάνουν τον Ρούμπιο για 10 μέρες οι Τζαζ (pic)

Οι Τζαζ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη β' φάση των playoffs με 4-2 νίκες στη σειρά με την Οκλαχόμα ωστόσο ο Ρίκι Ρούμπιο τέθηκε νοκ άουτ για το επόμενο διάστημα. Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, ο Ισπανός γκαρντ ενδέχεται να απουσιάσει για 10 μέρες λόγω τραυματισμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Παρ' όλα αυτά, ίσως επιστρέψει νωρίτερα στα παρκέ ανάλογα με την πρόοδο της αποθεραπείας.

Φέτος ο Ρούμπιο μετράει 13.1 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ.

Tough blow for Utah: Jazz guard Ricky Rubio could miss 10 days with left hamstring injury, league sources tell ESPN. His return could be sooner, based upon progression in rehabilitation.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Απριλίου 2018