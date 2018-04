Στα πράσινα για την πρόκριση οι Μπακς (pic & vid)

Τα «Ελάφια» έφεραν στα ίσα τη σειρά με τη Βοστόνη και η πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής όπου περιμένουν οι Σίξερς θα παιχτεί σε Game 7 στο TD Garden (29/4, 3π.μ.). Μάλιστα οι Μπακς ενημέρωσαν ότι θα αγωνιστούν με τις πράσινες εμφανίσεις «για την πόλη που μας υποστηρίζει και είναι το σπίτι μας για 50 χρόνια».

Tonight we wear GREEN.

For the city that’s supported us and been our home for 50 years. #FearTheDeer pic.twitter.com/uiEulRxLhl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 Απριλίου 2018