Τζορτζ: «Θέλω να μείνω στους Θάντερ, αλλά θα δούμε τι θα γίνει» (vid)

H σεζόν ολοκληρώθηκε για τους Θάντερ μετά τον αποκλεισμό από τους Τζαζ, όμως αυτό που «καίει« πλέον την ομάδα του Ντόνοβαν είναι η ανανέωση του Πολ Τζορτζ που θα είναι free agent το καλοκαίρι.

Ο PG13 μίλησε για το μέλλον του μετά το τέλος του Game και ανέφερε πως θέλει να παραμείνει στην Οκλαχόμα.

«Ήταν μια σπουδαία σεζόν. Πραγματικά διδακτική εμπειρία παίζοντας με τον Ουέστμπρουκ, τον Καρμέλο, τον Άνταμς. Θα δούμε τι θα γίνειί. Είχα πολλά πράγματα που με έκαναν χαρούμενο, όπως η πόλη, ο κόσμος. Θα ήθελα να μείνω στους Θάντερ. Θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι».

"I would love to remain a Thunder. We'll address that in the Summer."

