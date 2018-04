Απέκλεισε τους Θάντερ με career high ο Μίτσελ! (pic & vid)

Εκπληκτικός ήταν στο Game 6 των Τζαζ με τους Θάντερ ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο rookie των Μορμόνων έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 38 πόντους και κατάφερε να αποκλείσει την Οκλαχόμα από τη συνέχεια της postseason. Επίσης έγινε ο πρώτος rookie με 38 πόντους σε ματς playoffs εδώ και 31 χρόνια

Δείτε τον ήρωα των Τζαζ

Donovan Mitchell goes off for an #NBAPlayoffs career-high 38 PTS to propel the @utahjazz at home in their Game 6 series-clinching win! #TakeNote #NBARooks pic.twitter.com/RoiCuZnswP

— NBA (@NBA) 28 Απριλίου 2018