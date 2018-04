Απολαυστικός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς.

Ο Greek Freak σε μια από τις καλύτερες φάσεις του, έκλεψε και στη συνέχεια απογειώθηκε για ένα φοβερό κάρφωμα.

Δείτε την... πτήση του σε slow motion

Giannis strides in for the stuff!#PhantomCam #FearTheDeer pic.twitter.com/aM40Z0y9Ot

— NBA (@NBA) 27 Απριλίου 2018