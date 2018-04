Το show του Αντετοκούνμπο στη σειρά με τους Σέλτικς! (vid)

Πολύ σκληροί για να πεθάνουν είναι οι Μπακς στη σειρά με τους Σέλτικς, αφού ισοφάρισαν ξανά τη σειρά (3-3).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (25.4 πόντοι, 8.8 ριμπάουντ και 7 ασίστ στα playoffs) έχει πάρει από το χεράκι τα... ελάφια και προσπαθεί να τα οδηγήσει στον επόμενο γύρο, κάτι που ανάγκασε το ΝΒΑ να φτιάξει video με τις καλύτερες στιγμές του στη σειρά με τη Βοστώνη.

Ξεχωρίζει το νικητήριο καλάθι του στο Game 4.

Δείτε το video

Giannis Antetokounmpo has showcased his length and finishing ability around the rim in the @Bucks 1st round #NBAPlayoffs series, thus far! #FearTheDeer pic.twitter.com/Bj3JEMMKCM

— NBA (@NBA) 27 Απριλίου 2018