H... ιστορική «79άρα» των Ουέστμπρουκ και Τζορτζ! (pic)

Ιστορία έγραψαν οι Πολ Τζορτζ και Ράσελ Ουέστμπρουκ στο Game 3 κόντρα στους Τζαζ.

Σημείωσαν μαζί 79 πόντους (45 ο Westbeast και 34 ο PG 13) και έγιναν το δίδυμο με την καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα σε ματς playoffs στην ιστορία της ομάδας (Οκλαχόμα Σιτι Θάντερ/Σιάτλ Σούπερσονικς).

Από την απόδοση τους θα εξαρτηθεί αν οι Θάντερ θα μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης, κάνοντας break στο Game!

Russell Westbrook (45) and Paul George (34) combined for 79 points, the most by a duo in Thunder/SuperSonics playoff history.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Απριλίου 2018