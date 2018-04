Τα «όργια» των Ουέστμπρουκ-Τζορτζ κόντρα στους Τζαζ! (vid)

Αρνούνται να παραδοθούν οι Θάντερ και σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι Πολ Τζορτζ και Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο «Westbeast» είχε 45 πόντους, 15 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο PG13 μέτρησε 34 πόντους και 8 ριμπάουντ, διαλύοντας τους Τζαζ σε μια εκπληκτική παράσταση και από τους 2.

Αν κάνουν παρόμοια... όργια και στο Game 6 τότε οι Μορμόνοι θα έχουν πρόβλημα

Russell Westbrook (45 PTS, 15 REB, 7 AST) & Paul George (34 PTS, 8 REB) combine for 79 PTS in Game 5 to keep the @okcthunder season alive! #ThunderUp #NBAPlayoffs pic.twitter.com/N5kObF8O7h

— NBA (@NBA) 26 Απριλίου 2018