Playoffs: Ξεπέρασε τον Τζόρνταν σε clutch shots ο ΛεΜπρόν! (pic)

Απίστευτος ΛεΜπρόν για άλλη μια φορά σε ματς playoffs.

Ο Βασιλιάς είχε 44 πόντους κόντρα στους Πείσερς και τους... εκτέλεσε στο τέλος με το νικητήριο τρίποντο. Πλέον έχει 4 clutch shots (καλάθι που να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του σε τελευταία 5 δευτερόλεπτα σε 4η περίοδο ή παράταση) σε playoffs και άφησε πίσω τον Μάικλ Τζόρνταν.

O «Αir» έχει 3 τέτοια καλάθια, μετρώντας 5-11 απέναντι στο 6-13 του ΛεΜπρόν

Not because #NBATwitter wants it, but because #NBATwitter needs it.

LeBron James is 6-of-13 on go-ahead shots in the final 5 seconds of the 4th quarter / overtime in his playoff career.

He's now made one more than Michael Jordan. pic.twitter.com/CdX32jUM88

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 Απριλίου 2018