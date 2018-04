Γκριν σε Πόποβιτς: «Σου στέλνω τις προσευχές μου και την αγάπη μου» (vid)

Στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση των Ουόριορς μίλησε ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος έστειλε την αγάπη του στον Γκρεγκ Πόποβιτς, ο οποίος έχασε την γυναίκα του πριν λίγες μέρες.

«Όταν κάποιος πεθαίνει, συνηθίζουμε να είμαστε εκεί για μία ή δύο ημέρες και μετά φεύγουμε, νομίζοντας πως το πρόβλημα δεν υπάρχει πια. Αυτό το πρόβλημα δεν φεύγει γι'αυτόν. Όλη μου την αγάπη, Ποπ. Σου στέλνω όλες τις προσευχές μου», ανέφερε ο φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ.

Draymond Green w/ a thoughtful tribute to Gregg Popovich: "When somebody passes away, we tend to think we're there for one or two days and then we float away and think their problem goes away... That problem don't leave for him. Much love, Pop. I send my prayers & best wishes." pic.twitter.com/Oo5Ui4YK1F

