Tα καλύτερα των Ντουράντ-Τόμπσον στον πρώτο γύρο! (vid)

Μεγάλη ζημιά στους Σπερς έκαναν οι Κέβιν Ντουράντ και Κλέι Τόμπσον σε όλα τα παιχνίδια των playoffs.

Ο KD είχε 28.2 πόντους, ενώ ο συμπαίκτης μέτρησε 22.6 ανά αγώνα, κάτι που επέτρεψε στους Ουόριορς να περάσουν στους ημιτελικούς Δύσης.

KD (28.2 ppg) & Klay (22.6 ppg) carried the scoring load for the @Warriors in their 1st round W!#DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/7WU4YkI81g

— NBA (@NBA) 25 Απριλίου 2018