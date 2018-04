Τον σεβασμό όλων στο ΝΒΑ έχει κερδίσει ο σπουδαίος Μανού Τζινόμπιλι.

Μετά τη λήξη του Game 5 των Ουόριορς με τους Σπερς ο Στιβ Κερ είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Αργεντινό στον οποίο είπε να συνεχίσει να παίζει.

«Συνέχισε να παίζεις. Γιατί όχι; Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, συνέχισε», ήταν τα λόγια του

"Keep going, okay? Why not?"

Manu Ginobili & Steve Kerr share a special moment after the Warriors' win over the Spurs. pic.twitter.com/fuFrDh3nt5

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 25 Απριλίου 2018