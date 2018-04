Μπάρκλεϊ για Πάρκερ-Τζινόμπιλι: «Δεν πρέπει να παίζεις μέχρι να... πεθάνεις»

Οι Σπερς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των playoffs και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ μίλησε για το μέλλον των Μανού Τζινόμπιλι και Τόνι Πάρκερ, λέγοντας με τον τρόπο του πως πρέπει να αποσυρθούν.

«Πιστεύω πως θα αποσυρθούν. Έβαλε τον Πάρκερ στην αρχική πεντάδα. Και οι δύο είχαν μία λαμπρή καριέρα, θα μπουν στο Hall of Fame του ΝΒΑ. Όμως Δεν πρέπει να παίζεις μέχρι να... πεθάνεις, το γνωρίζεις αυτό».

Ο Αργεντινός πάτησε τα 41, ενώ ο Γάλλος είναι 36 ετών.

"I think they're both going to retire."

Chuck on Manu Ginobili & Tony Parker. pic.twitter.com/HU9h92TU7v

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 25 Απριλίου 2018