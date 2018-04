Για αυτή τη φάση «φωνάζουν» οι Μπακς! (vid)

Μία φάση 1:18 πριν το τέλος στο Σέλτικς-Μπακς ήταν η αφορμή για τις έντονες διαμαρτυρίες των ελαφιών.

Ο Χόρφορντ σηκώθηκε για τρεις με το Μιλγουόκι να φωνάζει για παράβαση 24 δευτερολέπτων (κάτι που μπορεί να διακρίνει κανείς αν δει το χρονόμετρο και τη στιγμή που φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Χόρφορντ), σε κάτι που στάθηκε και ο Τζο Πράντι: «Δεν έλαβα καλή εξήγηση από τους διαιτητές, φώναξα ότι υπήρχε παράβαση 24 δευτερολέπτων. Ίσως είχαν καλύτερη οπτική απο μένα, εγώ απλά εξέφρασα την γνώμη μου».

Πάντως δεν γινόταν να συμβουλευτούν οι διαιτητές του instant replay, αφού το ΝΒΑ δεν επιτρέπει αυτή την δυνατότητα για τέτοια παράβαση στο τελευταίο 2λεπτο του ματς, εκτός και αν μπει καλάθι εκτός χρόνου.

Δείτε τη φάση

Celtics get away with a shot clock violation in crunch time https://t.co/Vaax1YM2K0

— Daily NBA Scoop (@dailynbascoop) 25 Απριλίου 2018