Είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στο ΝΒΑ και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Ο Αλ Χόρφορντ μέτρησε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ κόντρα στους Μπακς στο Game5 , οδηγώντας σε νίκη τους Σέλτικς, οι οποίοι πλέον θέλουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να προκριθούν.

Δείτε τι έκανε ο παίκτης των Κελτών

Al Horford leads the @celtics to a W & 3-2 series lead with 22 PTS & 14 REB!#CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/UsrKCkt0y0

— NBA (@NBA) 25 Απριλίου 2018