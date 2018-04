Ετοιμάζεται για την επιστροφή ο Σμαρτ! (vid)

Όλα δείχνουν επιστροφή Μάρκους Σμαρτ στην δράση!

Ο παίκτης των Σέλτικς εδώ και ενάμιση μήνα ήταν εκτός, αφού υπεβλήθη σε επέμβαση στο δεξί χέρι, ωστόσο είναι έτοιμος να γυρίσει.

Όπως σχολίασε ο Μπρετ Μπράουν, θα προπονηθεί πριν από το Game 5 με τους Μπακς κι αν όλα πάνε καλά, τότε θα αγωνιστεί κόντρα στα «ελάφια».

Ο 24χρονος γκαρντ, πάντως, είναι αισιόδοξος και θέλει πολύ να αγωνιστεί για χάρη της μητέρας του, που δίνει «μάχη» με την επάρατη νόσο.

Marcus Smart has been cleared but Celtics will wait to see how he responds to contact this morning before deciding his status for Game 5. pic.twitter.com/6RRo79b433

— Chris Forsberg (@ESPNForsberg) 24 Απριλίου 2018