Τη στιγμή που ο Γάλλος σέντερ «πάσαρε» το μικρόφωνο στον Αυστραλό φόργουορντ, γύρισε και του είπε:

«Η πρώτη σου ασίστ!» προκαλώντας το γέλιο όλων στη συνέντευξη Τύπου.

Αμέσως ο Γκομπέρ κοίταξε τη στατιστική και είπε: «Έδωσα μία στο ματς» με τον Ίνγκλις να του λέει: «Άρα η δεύτερη...»

Εξαιρετικό, αν μη τι άλλο, το κλίμα στους Τζαζ

Rudy Gobert slides the mic to Joe Ingles...

Joe Ingles: "that's your first assist" pic.twitter.com/N5oFVMQSzy

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 24 Απριλίου 2018