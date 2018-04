Για άλλη μια σεζόν χάσαμε το μέτρημα με τις απίθανες ασίστ που μοίρασε ο Κρις Πολ.

Το ΝΒΑ έφτιαξε ένα video για να παρουσιάσει τις καλύτερες του και το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Λογικά θα συνεχίσει τα ίδια και απόψε το βράδυ κόντρα στη Μινεσότα.

Δείτε το video

Ahead of tonight's @HoustonRockets #NBAPlayoffs action in Minneapolis, we showcase @CP3's best dimes this season!

: #Rockets x #AllEyesNorth Game 4

: 8:30pm/et : @NBAonTNT pic.twitter.com/FCqjMYZZYA

— NBA (@NBA) 23 Απριλίου 2018