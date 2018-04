Την ποιότητα τους έδειξαν μέσα στη Μινεσότα οι Ρόκετς.

Η ομάδα του Χιούστον νίκησε άνετα με τους Τίμπεργουλβς με 119-100, πήγε στο 3-1 και πλέον θέλει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να προκριθεί στους ημιτελικούς της Δύσης.

Το τρίτο δωδεκάλεπτο καθόρισε το νικητή της αναμέτρησης με την ομάδα του Ντ'Αντόνι να το παίρνει με 50-20, κάνοντας ρεκόρ πόντων σε ένα δωδεκάλεπτο στην ιστορία της στα playoffs

Για τους νικητές ο Χάρντεν είχε 36 πόντους, ενώ ο Πολ είχε 25 με 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ ο Καπέλα μέτρησε 14 πόντους, 17 ριμπάουντ και 4 μπλοκ

Από την πλευρά των ηττημένων ο Τάουνς είχε 22 με 15 ριμπάουντ και ο Μπάτλερ 19 με 9 ριμπάουντ.

HARDEN

The Beard is up to a franchise Playoff record 22 points in the 3rd!#Rockets pic.twitter.com/fOhXiHzSFl

— NBA (@NBA) 24 Απριλίου 2018