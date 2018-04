Αντετοκούνμπο: «Παίρνω αυτοπεποίθηση από τους συμπαίκτες μου» (vid)

Οι Μπακς κατάφεραν και ισοφάρισαν την σειρά κόντρα στους Σέλτικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκείνος που έβαλε το νικηφόρο καλάθι.

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Γιάννης στάθηκε για ακόμα μια φορά στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο ένας στον άλλον μέσα στο παρκέ, ενώ τόνισε ότι του δίνουν αυτοπεποίθηση οι συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα είπε:

«Θέλω να πω ότι όλοι έκαναν πολύ καλή δουλειά επειδή όλοι έπαιξαν σκληρά. Όποιος πάτησε παρκέ έπαιξε σκληρά και όλοι παίξαμε ενωμένοι.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό έλειπε, αλλά σήμερα εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον και γι αυτό σήμερα πήραμε μεγάλη νίκη».

Ενώ συμπλήρωσε: «Είναι ένα σύστημα που το δουλεύουμε όλη την σεζόν. Περίμενα την μπάλα, περίμενα το ριμπάουντ ... βρέθηκα σε αυτό το σημείο γιατί ήξερα ότι μπορεί να πάρω το ριμπάουντ ή και να σκοράρω».

Για το τι σημαίνει για εκείνον να είναι ικανός να παίρνει τις κρίσιμες επιθέσεις σχολίασε: «Η συζήτηση γυρνάει στην εμπιστοσύνη. Παίρνω αυτοπεποίθηση από τους συμπαίκτες μου. Οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται να παίρνω αυτές τις επιθέσεις, τις κάνω όλη την σεζόν. Στο τέλος δεν μπόρεσα να πάρω την επίθεση, αλλά εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».

