Μετά το τέλος του Game 4 και την εξαιρετική εμφάνιση του Τζινόμπιλι, ο Στιβ Κερ ρωτήθηκε για τον Αργεντινό σταρ.

«Ξέρω ότι είναι γέρος επειδή ήμουν συμπαίκτης του. Και εγώ είμαι παλιόγερο. Οπότε για να έπαιξα μαζί του, είναι γέρος» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προπονητή των Ουόριορς.

"I know he's old because he was my teammate and I'm old as dirt." - Steve Kerr on @manuginobili #NBAPlayoffs pic.twitter.com/lGGjDyMLs3

