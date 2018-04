Ο κόσμος φώναζε «σήκω πάνω Μάνου» και ο Τζινόμπιλι τον... άκουσε!! (vids)

Μάλιστα σε ένα σημείο του αγώνα φάνηκε να τραυματίζεται ωστόσο με την παρότρυνση των... Αργεντινών φιλάθλων, σηκώθηκε, συνέχισε και ολοκλήρωσε τη νίκη των Σπερς.

Συγκεκριμένα σημείωσε 10 από τους 16 πόντους του στην τελευταία περίοδο έχοντας 2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Relive Manu Ginobili's epic 4th quarter & all of the fantastic fan reactions to his vintage #NBAPlayoffs performance in Game 4! #GoSpursGo pic.twitter.com/wfaZPCmHpC

— NBA (@NBA) 23 Απριλίου 2018