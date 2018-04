Έγραψε ιστορία το... δίδυμο Πάρκερ-Τζινόμπιλι στα playoffs! (pic)

Συγκεκριμένα έφτασαν αισίως τις 132 νίκες στην postseason του ΝΒΑ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Στην δεύτερη θέση ήταν οι Τιμ Ντάνκαν και Τόνι Πάρκερ με 131 νίκες, στην τρίτη θέση οι Τιμ Ντάνκαν και Μάνου Τζινόμπιλι με 126 νίκες, στην 4η θέση οι Κόμπι Μπράιαντ και Ντέρεκ Φίσερ με 123 νίκες και στην 5η θέση οι Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν με 117 νίκες!

With tonight’s win, Tony Parker and Manu Ginobili become the winningest duo in NBA Playoff History.

Tony Parker and Manu Ginobili (132)

Tim Duncan and Tony Parker (131)

Tim Duncan and Manu Ginobili (126)

Kobe Bryant and Derek Fisher (123)

Michael Jordan and Scottie Pippen (117) pic.twitter.com/9s2S679DcT

— San Antonio Spurs (@spurs) 22 Απριλίου 2018