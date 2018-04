Στο 100% οι... clutch προσπάθειες του Γιάννη φέτος! (pic)

Η νίκη των Μπακς κόντρα στους Σέλτικς με 104-102 και η ισοφάριση της σειράς σε 2-2 έχει χαρίσει ένα ακόμα... ρεκόρ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Αυτή ήταν η τέταρτη φορά σε ισάριθμα ματς της φετινής σεζόν όπου ο Έλληνας φόργουορντ ευστοχεί σε καλάθι που έχει δώσει προβάδισμα στο Μιλγουόκι με 20 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος.

With his game-winning tip-in, Giannis Antetokounmpo is now 4-4 on go-ahead shots in the final 20 seconds of 4th quarter/OT this season/playoffs. pic.twitter.com/xaKl8SxhOx

