Απίστευτο «γλέντι» κατά του ΜακΚόλουμ για δύο παλιά tweets! (pics)

Kαλύτερα να μασάς παρά να μιλάς θα σκέφτεται ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ μετά τον αποκλεισμό από τους Πέλικανς με 4-0.

Αρκετοί χρήστες του twitter... γλέντησαν τον γκαρντ των Μπλέιζερς, αφού θυμήθηκαν δύο παλιά tweets του.

Το πρώτο το ανέβασε το 2012 και την... είπε στον Ρόντο, γράφοντας:«δεν μπορείς να κερδίσεις όταν ο Ρόντο πετυχαίνει τρίποντα και βολές», ενώ το δεύτερο το πόσταρε τον Ιούνιο που μας πέρασε και αφορούσε τους τελικούς μετά το 3-0 των Ουόριορς και πριν το Game 4: «Θεέ μου, παρακαλώ επίτρεψε μας να δούμε περισσότερα από τέσσερα παιχνίδια. Δεν θέλουμε να δούμε sweep».

Έτσι έχουμε 2 σε 1 στην περίπτωση του ΜακΚόλουμ, αφού φέτος δέχθηκε... σκούπα και αυτός που τον απέκλεισε ήταν ο Ρόντο.

Goodness gracious . Please allow us to watch more than four games . We don't want to see a sweep

— CJ McCollum (@CJMcCollum) 8 Ιουνίου 2017