Tίμπεργουλβς: Ρεκόρ σκοραρίσματος και τριπόντων στα playoffs (pic)

To καλύτερο ματς της ιστορίας στα playoffs τους έκαναν επιθετικά οι Τίμπεργουλβς κόντρα στους Ρόκετς.

Η Μινεσότα έκανε δύο ρεκόρ κόντρα στο Χιούστον, αφού μέτρησε 121 πόντους και 15 τρίποντα. Πρόκειται για τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία των «λύκων» στην postseason.

In earning their first playoff win since May 29, 2004, the Timberwolves set a franchise record for points in a playoff game. Their 15 3-pointers are also a team single-game playoff record. pic.twitter.com/JHFdIeO2ts

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 22 Απριλίου 2018