Έγραψαν ιστορία με «88άρα» οι Ντέιβις-Χόλιντεϊ! (pic & vid)

Εκπληκτικό για άλλη μια φορά ήταν το δίδυμο Ντέιβις-Χόλιντεϊ για τους Πέλικανς. Οι «πελεκάνοι» σκούπισαν τους Μπλέιζερς, με τους Ντέιβις και Χόλιντεϊ να κάνουν... όργια.

O «μονόφρυδος» είχε 47, ενώ ο γκαρντ της Νέας Ορλεάνης μέτρησε 41 σε μια φοβερή παράσταση.

Έτσι έγιναν το δεύτερο δίδυμο στην ιστορία των playoffs που σημειώνει μαζί 88 πόντους ή παραπάνω πόντους μετά τους Τζο Τζο Ουάιτ (34 πόντοι) και Τζον Χάβλιτσεκ (54 πόντοι) το 1973!

Anthony Davis & Jrue Holiday combined for 88 points in Game 4. Entering today, in NBA History, only one duo had combined for 88 (or more) points in an #NBAPlayoff game: Jo Jo White (34 points) and John Havlicek (54 points) on 4/1/73. pic.twitter.com/DX3W7i4U6i

— NBA.com/Stats (@nbastats) 22 Απριλίου 2018