To triple double show του Ρούμπιο θύμισε Στόκτον! (vid)

Εκπληκτικός ήταν ο Ρίκι Ρούμπιο στο Game 3 κόντρα στους Θάντερ.

Ο Ισπανός οδήγησε τους Τζαζ στη νίκη, αφού έγραψε triple double με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Μάλιστα ο Ρούμπιο έγινε ο πρώτος παίκτης των Μορμόνων με triple double στα playoffs από το 2001 και τον Τζον Στόκτον.

Ricky Rubio (26 PTS, 11 REB, 10 AST) tallies his 1st career #NBAPlayoffs triple-double, pushing @utahjazz to the win and a 2-1 series lead! #TakeNote

(He is the first Utah player to record a triple-double in the postseason since John Stockton in 2001) pic.twitter.com/oIaCB9DKTb

— NBA (@NBA) 22 Απριλίου 2018