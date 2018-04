Οι Μπακς μείωσαν σε 2-1 τη σειρά με τους Σέλτικς χωρίς τον Τζον Χένσον (8.8 π., 6.8 ριμπ., 1.5 ασ.) o οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε off στο Game 3. Η κατάσταση του γκαρντ-φόργουορντ του Μιλγουόκι δεν έχει αλλάξει κι έτσι παραμένει αμφίβολος για το τέταρτο ματς της σειράς.

Not much has changed with John Henson’s status. He remains doubtful for Game 4 because of back soreness.

