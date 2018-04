Το κάρφωμα του Γιάννη θύμισε... Τζόρνταν στο «Space Jam»! (vid)

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μας προσφέρει μια εκπληκτική φάση, αμέσως τα αμερικανικά Μέσα ψάχνουν να τη συνδέσουν με παρόμοια φάση κάποιου σταρ του παρελθόντος.

Χθες με αφορμή το.... πόστερ του Greek Freak κόντρα στον Μπέινς θυμήθηκαν ένα παρόμοιο κάρφωμα του τεράστιου Μάικλ Τζόρνταν στη διάσημη ταινία Space Jam.

Δείτε τις φάσεις και κάντε τη σύγκριση

Giannis really did the Michael Jordan dunk from Space Jam. I have seen it all!!!! @World_Wide_Wob pic.twitter.com/NwwkF1fAkh

— Chris Williamson (@CWilliamsonTV9) 21 Απριλίου 2018