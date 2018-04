Καθοριστικός ήταν ο Κρις Μίντλετον κόντρα στους Σέλτικς στο Game 3.

Ο παίκτης των Μπακς είχε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, οδηγώντας στη νίκη τα ελάφια και στο 2-1.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του

23 PTS, 8 REB, 7 AST for Khris Middleton!@Bucks up 103-78 with 6:37 left on @ESPNNBA #FearTheDeer pic.twitter.com/pqKEJSXlqt

— NBA (@NBA) 21 Απριλίου 2018