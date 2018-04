Πολύ σκληροί για να... πεθάνουν ήταν οι Πέισερς στο Game 3 με τους Καβς.

Η Ιντιάνα κατάφερε να επιστρέψει από το -17 της τρίτης περιόδου και τελικά να νικήσει με 92-90, κάνοντας το 2-1 στη σειρά.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές της ανατροπής

The best 2nd half plays from the @Pacers 17 point comeback in Game 3 to put them up 2-1 in the series! #Pacers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/HlJtnlgxnr

— NBA (@NBA) 21 Απριλίου 2018