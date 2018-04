Ήταν κομβικό ματς για την εξέλιξη της σειράς και μίλησαν οι ηγέτες για τους Ουίζαρντς. Τζον Ουόλ και Μπράντλεϊ Μπιλ είχαν κέφια και έτσι οι μάγοι μείωσαν σε 2-1 μετά το 122-103.

Ο πρώτος είχε 28 πόντους, 14 ασίστ και 6 ριμπάουντ και ο δεύτερος 28 με 4 τρίποντα.

Δείτε το show τους

John Wall (28 PTS, 14 AST, 6 REB) and Bradley Beal (28 PTS, 4 3PM) combine to lift the @WashWizards in a critical Game 3 win at home! #DCFamily #NBAPlayoffs pic.twitter.com/WGWWeLkSZO

— NBA (@NBA) 21 Απριλίου 2018