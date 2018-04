Το καλάθι σαν... βαρέλι έβλεπαν οι Μπακς στο ματς με τους Σέλτικς πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Το Μιλγουόκι έκανε ρεκόρ στην ιστορία στα playoffs με 16 εύστοχα, μειώνοντας σε 2-1.

Aπό 3 είχαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θον Μέικερ και Κρις Μίντλετον.

The @Bucks sink a playoff franchise record 16 triples en route to the Game 3 victory at home! #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/wF9ZmMs1BU

— NBA (@NBA) 21 Απριλίου 2018